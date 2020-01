Massimo Giletti è intervenuto sul caso Bibbiano durante la puntata odierna de L’Aria che Tira su La7. In seguito a un diverbio con un altro ospite, ha abbandonato lo studio

Si è trasformata in una lite l’ospitata di Massimo Giletti a L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. Il conduttore di Non è l’Arena si è scontrato con l’eurodeputato Marco Furfaro dopoché quest’ultimo aveva accennato alla frequenza con cui Giletti ospita ultimamente Matteo Salvini. L’allusione, sottovoce – non è piaciuta a Giletti che ha lasciato lo studio tra l’incredulità della Merlino e degli altri ospiti.

A nulla è valso l’intervento della conduttrice che ha provato a richiamare il collega. Nulla da fare. Troppo la rabbia di Giletti che poco prima aveva parlato del caso Bibbiano non senza critiche sulla gestione del caso. Proprio da Bibbiano erano cominciate le “scintille” con Furfaro.

Giletti, l’affondo su Bibbiano

“Ci sono genitori che si sono suicidati, c’è un sacerdote messo sotto accusa che è morto d’infarto. Nessuno che abbia vigilato, nessuno che si sia posto delle domande – ha incalzato Giletti – Quando Bibbiano non era di moda io me ne sono occupato.” Poi l’affondo sulla politica che, stando a Giletti, non sta affrontando seriamente un tema delicato come quello dell’affidamento dei bambini: “Piuttosto che mettersi a un tavolo e ragionare, i politici litigano. Ciò certifica l’incompetenza della politica italiana, da destra a sinistra.”

Poco dopo, stizzito con Furfaro, Giletti ha lasciato lo studio. La sfuriata del conduttore ha avuto un’ampia eco su tutti i siti di informazione. Eccola nel video postato su Twitter da La7