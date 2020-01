Immobile può finire al Barcellona: clamorosa indiscrezione per quel che riguarda il futuro del capocannoniere del campionato di Serie A.

Guida attualmente la classifica dei cannonieri di Serie A con 23 reti messe a segno in 20 gare, ma Ciro Immobile potrebbe presto dire addio alla Lazio per trasferirsi in un’altra Big. A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘Sport.es’, secondo cui la dirigenza del Barcellona avrebbe individuato proprio nell’attaccante della Lazio il possibile sostituto dell’infortunato Luis Suarez.

Immobile-Barcellona, colpo di scena

Appare improbabile, a dire il vero, una cessione di Immobile nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, ma occhio ai possibili colpi di scena. La dirigenza blaugrana potrebbe convincere il presidente Lotito a cedere il bomber napoletano con un’offerta irrinunciabile, anche se il tecnico Simone Inzaghi e i sostenitori della Lazio incrociano le dita e sperano nella permanenza del giocatore a Roma. Come si concluderà alla fine questa vicenda? Immobile rimarrà alla Lazio o indosserà davvero la maglia del Barcellona? Lo scopriremo molto presto…

