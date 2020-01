Marco Carta assolto per il furto magliette alla Rinascente di Milano. Punita invece l’amica presente con lui al momento del fattaccio. Ecco le decisioni del giudice.

Furto magliette a Milano, Marco Carta è stato assolto. Motivo? Era presente ma “non ha commesso il reato”, come spiegato dal giudice che ha emesso il verdetto finale sulla vicenda.

Marco Carta assolto per il furto di magliette a Milano

Discorso diverso invece per l’amica, la quale è stata condannata a 12 mesi di lavori sociali per far fronte al fatto. Si tratta di Fabiana Muscas, 53enne accusata insieme al cantante del furto di sei magliette alla Rinascente di Milano nello scorso maggio.

Al termine di questo percorso, poi, se questo dovesse avere un esito positivo, sarà il giudice a dichiarare che il reato sarà completamente estinto. La donna lavorerà così quattro ore alla settimana per un anno, alle quali se ne aggiungeranno altre due extra su richiesta personale per ribadire “la sua resipiscenza”.

Il motivo per cui è stata punita solo lei è perché la Muscas si è assunta la responsabilità fin da subito, dichiarando di aver tentato il furto per fare “un regalo di compleanno” all’amico che, all’epoca, aveva da poco compiuto 34 anni. E ci sarebbe una conferma. Nell’aula, infatti, sono state proiettiate le immagini delle videocamere di sicurezza che avrebbero mostrato solo la donna responsabile del fatto. “E’ finito un incubo”, ha dichiarato il 34enne di Cagliari dopo un lungo pianto.