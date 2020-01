Finge 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare: davvero incredibile la truffa all’INPS da parte di una cinquantenne romana.

Incredibile truffa ai danni dell’INPS da parte di una cinquantenne di Roma. A raccontare questa storia surreale è ‘Il Messaggero’, secondo cui la protagonista di questa vicenda avrebbe finto addirittura 16 gravidanze per non lavorare, truffando così l’Istituto nazionale della previdenza sociale per 20 anni. Il suo piano, però, è fallito definitivamente quando i carabinieri tutela del lavoro hanno posto fine al suo diabolico stratagemma. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Finge 16 gravidanze in 20 anni: truffa pazzesca

La donna aveva simulato nascite, aborti, mesi di gravidanza e infine la nascita di 4 figli, che non esistevamo ma che erano iscritti regolarmente all’anagrafe. In questo modo, la 50enne romana ha percepito per anni il suo stipendio e usufruito di assegni di maternità senza mai lavorare. A un certo punto, però, sarebbero iniziati i pedinamenti che avrebbero permesso di scoprire il piano della donna e di porre fine alla sua incredibile truffa ai danni dell’INPS.

