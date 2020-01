Diletta Leotta ha da pochissimi minuti pubblicato una foto che sta facendo il giro del web. La conduttrice televisiva ha stupito ancora una volta i propri fan.

Diletta Leotta è ormai uno dei nomi più cercati e conosciuti in Italia. La bellissima conduttrice televisiva è sicuramente tra le personalità più in voga del momento, dato che sta accrescendo in modo esponenziale la propria fama. Partita con il calcio su Sky Sport, Diletta si è fatta man mano un nome di telegiornale in telegiornale. Successivamente la sua bellezza e la sua bravura nel condurre il programma sportivo, la donna è diventata il volto della Serie B su Sky Sport. Soltanto dopo qualche anno ha investito su di lei pesantemente DAZN, che ne ha fatto il volto della sua piattaforma al punto da dedicarle un programma intero: diletta goal. La donna ha da pochissimo pubblicato una foto che è diventata un trend.

Diletta Leotta alza il vestito e scopre le lunghissime gambe – FOTO

Diletta Leotta ormai fa sempre notizia. La bellezza senza confronti della siciliana ha ammaliato milioni e milioni di spettatori, trasformandola in un vero e proprio fenomeno mediatico. Le sue forme, il suo sorriso e la sua genuinità l’hanno fatta diventare un vero e proprio fenomeno sui social network, di cui è diventata fenomeno indiscusso. Ogni sua foto sui social attrae decine di migliaia di likes e tantissime condivisioni tra amici. Abbondano poi, naturalmente, i commenti per la sua bellezza senza paragoni. Da qualche minuto Diletta ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che sta facendo parlare in molti. La donna è sulle scale e con una mano alza leggermente il vestito a gonna che indossa. Ciò scopre le calze scure ed i tacchi altissimi che indossa, rendendo il movimento evocativo.

