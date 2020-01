Dan Bilzerian ha scommesso contro McGregor, vincitore poi del match di MMA contro Cerrone: la somma persa è incredibile

Il grande evento di arti marziali tra Conor McGregor e Donald ‘Cowboy’ Cerrone, svoltosi lo scorso 18 gennaio a Paradise, in Nevada è stato seguito da migliaia di persone. L’incontro, però, è durato soltanto 40 secondi, sufficienti al lottatore irlandese per mettere ko l’avversario e portare a casa la vittoria.

Tra gli interessati all’incontro della Ufc anche Dan Bilzerian. Il personaggio americano, noto al grande pubblico per essere un accanito giocatore di poker ed un influencer su Instagram, ha scommesso sulla vittoria di Cerrone, mettendo sul piatto una cifra davvero considerevole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ufc, Conor McGregor pronto al rematch contro Nurmagomedov?

Dan Bilzerian scommette contro McGregor: la somma persa è da capogiro

Il 39enne nato a Tampa, in Florida, è diventato famoso al grande pubblico globale grazie a social. Su Instagram può vantare una platea di 30 milioni di seguaci e pubblica in continuazione foto goliardiche in compagnia di belle ragazze, in luoghi o con oggetti lussuosi. Insomma, un personaggio sopra le righe che deve la sua fama ai like dei suoi followers. Lui ha dichiarato che la sua ricchezza deriva dalle vincite a poker, anche se in realtà il patrimonio deriva da quello di suo padre, l’imprenditore Paul Bilzerian, proprietario di un fondo fiduciario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> De Ligt, spogliarello della fidanzata e Instagram va in tilt

Le “spalle coperte” dal punto di vista economico lo hanno portato a scommettere l’incredibile cifra di un milione di dollari sullo sfidante Cerrone. La sua speranza, però, come detto è durata meno di un minuto e l’esorbitante cifra è andata letteralmente in fumo. Nei giorni antecedenti l’incontro Dan Bilzerian aveva postato un video sul social più in voga del momento in cui divideva i soldi da scommettere in diverse mazzette. Ma, di sicuro, il “Re di Instagram” non ne farà un grande dramma.