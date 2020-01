Cosenza, accoltella il padre dopo furiosa lite: l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale civile in gravi condizioni.

A Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, una lite familiare tra padre e figlio si è trasformata nel giro di pochi minuti in una vera e propria tragedia. Lo riferisce in queste ore il sito dell”Ansa’, secondo cui il ragazzo avrebbe accoltellato il padre ferendolo gravemente al termine di un’accesa discussione. L’uomo sarebbe stato trasportato immediatamente in elisoccorso all’ospedale civile di Cosenza in gravi condizioni e la prognosi, al momento, sarebbe riservata.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, carabiniere accoltellato alla testa: la ricostruzione

Cosenza, accoltella il padre dopo lite: è grave

L’aggressore, N.M. di 31 anni, successivamente sarebbe stato arrestato immediatamente dalle forze dell’ordine del posto con l’accusa di tentato omicidio. All’arrivo nell’abitazione, proprio i militari si sarebbero imbattuti in un coltello da cucina sporco di sangue e quasi sicuramente si tratterebbe dell’arma usata dal ragazzo per accoltellare il padre. Alla base del litigio ci sarebbe una discussione legata alla richiesta del reddito di cittadinanza, ma il figlio avrebbe rifiutato l’invito del padre a firmare i documenti e lo avrebbe colpito al petto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Finge 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare: incredibile truffa all’INPS