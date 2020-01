Calciomercato Milan. Rossoneri pronti ad altri colpi in entrata in caso di cessioni. Tra i partenti dovrebbe esserci Ricardo Rodriguez per il quale la dirigenza ha già individuato il sostituto

Se con Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, il Milan ha invertito la tendenza per i nuovi acquisti puntando su profili d’esperienza e già rodati, il prossimo possibile rinforzo rossonero potrebbe rinverdire la linea della proprietà e della dirigenza riguardo l’arrivo di innesti giovani e di prospettiva.

Al momento, il mercato del Milan è fermo ma potrebbe riattivarsi in entrata in caso di cessioni. Imminente e prioritaria è quella del terzino Rodriguez, per il quale si attende solo il via libera della Federcalcio turca per concretizzare il passaggio al Fenerbahce, club sottoposto ai vincoli del Fair Play Finanziario. Per la sostituzione di Rodriguez, il Milan avrebbe individuato il sostituito in un giovane prospetto che milita in Championship (l’equivalente della nostra Serie B) con il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore tra gli anni ’70 e ’80 di due Coppe Campioni.

Milan, chiesto Cash al Nottingham Forest

Stando a Sky Sport UK, il Milan avrebbe chiesto al Nottingham, il giovane terzino Matty Cash. Classe 1997, il 23enne sta disputando un ottimo campionato in Championship con 2 gol e 4 assist in 26 presenze, un rendimento notevole che corrisponde alla buona stagione, finora, del Nottingham tornato a lottare, dopo anni, per la promozione in Premier League.

Le prestazioni di Cash hanno attirato l’attenzione anche di club di Premier come l’Everton di Ancelotti e il Chelsea. Finora, il Nottingham ha declinato tutte le richieste. Anche per questo motivo il tentativo del Milan non si prospetta affatto semplice. Il Forrest parte da una richiesta di 18 milioni, un investimento che, al momento, non sembra nei piani dei rossoneri, i quali tuttavia potrebbero comunque puntare su un giovane talento in grado di rafforzare la spinta sulle fasce, reparto quest’ultimo che ha in Theo Hernandez una garanzia in fatto di prestazioni e gol.

