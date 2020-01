Uno degli obiettivi principali del calciomercato Juventus è il centrocampista della Roma. Ma Lorenzo Pellegrini potrebbe rinnovare

Sembra passata una vita da quel colpo di tacco contro la Lazio, vissuto dai tifosi della Roma come il momento della rinascita di Lorenzo Pellegrini. Un inizio da incubo quello dello scorso anno, ma partita dopo partita il centrocampista azzurro è diventato uno degli uomini di riferimento della squadra. Nella stagione scorsa ed in quella attuale, infatti, Pellegrini ha costantemente alzato il livello del proprio gioco, arrivando all’ingombrante paragone con Totti, vista la sorprendente intuitività della sua visione di gioco.

Non solo campo, però: i tifosi, infatti, sono preoccupati per la sua situazione legata al rinnovo del contratto. L’accordo che al momento lega il centrocampista romano ai giallorossi prevede una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, pagabili in due rate. Decisamente poco, visto il livello raggiunto dal classe ’96. E per il calciomercato della Juventus potrebbe essere un’opportunità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arrivo di Pogba: l’annuncio di Dybala

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Pellegrini: via la clausola?

Visto il rendimento di Pellegrini era inevitabile che, in tempo di calciomercato, su di lui si posassero gli occhi della Juventus, da sempre molto attenta a scandagliare il mercato italiano. Ma attenzione, perché potrebbe non essere più una trattativa così semplice. Tra gli obiettivi del 2020 di Petrachi, direttore sportivo della società capitolina, c’è infatti quello di rinnovare il contratto di Pellegrini. E soprattutto, quello di cancellarne la clausola rescissoria. Il rinnovo probabilmente arriverà, ma fino a quando il calciomercato sarà aperto la Juventus ci proverà. Forse già da mercoledì, quando i campioni d’Italia affronteranno la Roma in Coppa Italia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un Big ha chiesto la cessione!

Il problema della clausola rescissoria

La costante necessità di plusvalenze da parte della Roma, oltre alla già citata clausola da 30 milioni, rende Pellegrini un obiettivo molto appetibile. La volontà della dirigenza gioallorossa sarebbe quella di portare l’ingaggio del centrocampista azzurro a tre milioni annui più bonus, diventando così uno tra i giocatori con lo stipendio più alto. C’è poi l’aspetto legato alle volontà del giocatore, molto legato a Roma e alla Roma. “La mia volontà è quella di rimanere” ha dichiarato di recente Pellegrini, “anche se dipende da ciò che vorrà la società”.