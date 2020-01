Atalanta Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico della squadra bergamasca ha detto la sua dopo la sconfitta contro la SPAL per 1 a 2.

Atalanta, Giampiero Gasperini ha parlato alla stampa dopo la sconfitta per 1 a 2 rimediata in casa. Un risultato a dir poco inaspettato contro una squadra che viaggia nelle zone più basse della classifica. Al contrario, i padroni di casa sono nelle zone alte del tabellone ed ambiscono di diritto ad un posto alla prossima Champions League. Eppure, alla fine, la squadra bergamasca ha dovuto cedere ad una SPAL più organizzata in campo e migliore in difesa. Il solo gol di Ilicic non è bastato a portare nel proprio bilancio i tre punti. L’ex Petagna e Vicari hanno affondato le speranze di una vittoria casalinga ed ora la Dea è chiamata a fare meglio in trasferta. Di seguito le parole del tecnico neroazzurro a in conferenza stampa ed a Sky Sport.

Atalanta, Gasperini su Petagna: “Contro di noi meglio di Immobile”

“È stata una brutta Atalanta, soprattutto nel primo tempo. Siamo passati in vantaggio, avevamo spazi favorevoli, ma nella fase difensiva abbiamo fatto troppa fatica a recuperare palloni importanti e ci hanno sovrastati.

Dove ci hanno colpiti? Una volta in vantaggio la SPAL ha attaccato con tanti uomini. Dovevamo reggere il loro urto, non siamo riusciti a sfruttare quegli spazi prima, ma non siamo stati bravi a contrastarli, riuscivano a saltarci spesso. Tutto ricadeva sulla difesa, questo ci ha creato troppi problemi.

Petagna ed i cinque gol in quattro gare contro di noi? Giocando contro di noi farebbe più gol di Immobile. Speriamo porti alla salvezza la SPAL. Gli ex? Sicuramente vuoi dare qualcosa di più, ma personalmente sono molto grato a questi giocatori nel loro periodo. Hanno fatto dei campionati importanti, poi un allenatore e una società fanno delle altre scelte.

Mercato di gennaio e rinforzi in arrivo? No, non lo so, il mercato di gennaio non dà particolari soddisfazioni. Vediamo…”.