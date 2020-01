Unicef, statistica mondiale molto preoccupante: nei paesi più poveri, 1 bambina su 3 non è mai andata a scuola

Secondo un articolo dell’Unicef pubblicato ieri, ancora nel 2020 moltissimi bambini non possono andare a scuola. Povertà, discriminazione di genere, disabilità, origine etnica o lingua di insegnamento, distanza fisica dall’istituto e scarse infrastrutture sono i principali ostacoli che impediscono ai figli delle famiglie povere di accedere a un’istruzione di qualità.

L’Unicef ha lanciato il suo studio “Affrontare la crisi dell’apprendimento” al Forum mondiale sull’istruzione mentre i leader mondiali si preparano a convocare il Forum economico mondiale a Davos.

Lo studio afferma che l’esclusione dei bambini più poveri dall’istruzione è un fattore chiave all’interno di una crisi dell’apprendimento globale.

Il direttore esecutivo dell’Unicef, Henrietta Fore, ha dichiarato: “Finché la spesa per l’istruzione pubblica sarà sproporzionatamente distorta nei confronti dei bambini delle famiglie più ricche, i più poveri avranno poche speranze. Per loro sarà sempre un problema sfuggire alla povertà, apprendere le competenze di cui hanno bisogno per competere e avere successo nel mondo di oggi e contribuire alle economie dei loro paesi“.

Unicef, statistica mondiale: nei paesi più poveri, 1 bambina su 3 non è mai andata a scuola

Analizzando i dati provenienti da 42 paesi, il rapporto dell’Unicef rileva che “l’istruzione per i bambini del 20% delle famiglie più ricche è destinata a quasi il doppio della quantità di finanziamenti per l’istruzione rispetto ai bambini del 20% delle famiglie più povere“.

Le disparità nella spesa per l’istruzione sono particolarmente elevate in dieci paesi africani, con un finanziamento quattro volte maggiore destinato ai bambini più ricchi rispetto ai più poveri.

La Guinea e la Repubblica Centrafricana sono i paesi con alcuni dei più alti tassi di bambini extrascolastici al mondo, con i bambini più ricchi che beneficiano maggiormente dei fondi dell’istruzione pubblica rispetto ai bambini più poveri.

Barbados, Danimarca, Irlanda, Norvegia e Svezia sono gli unici paesi inclusi nel documento che distribuiscono equamente il finanziamento dell’istruzione tra le famiglie più ricche e più povere.

L’altro aspetto che fa rabbrividire è la differenza di genere per quanto riguarda l’istruzione nei paesi più poveri del mondo. Le ragazze che non sono mai andate a scuola nei luoghi più disagiati, sono addirittura una su tre, con una percentuale del 20% in più rispetto ai maschi. Questo anche per la situazione sociale ancora arretrata in molti di questi stati che porta le bambine a rimanere a casa per aiutare la famiglia. Purtroppo la situazione è ancora lontana dall’essere risolta, per consentire finalmente ai più giovani di tutto il mondo di potersi costruire un futuro libero.

