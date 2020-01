Dopo la sorprendente vittoria per KO contro Cerrone, Conor McGregor torna sul palcoscenico della UFC. I fan chiedono un rematch contro l’imabttuto Khabib.

Conor McGregor è tornato e lo ha fatto in grande stile. Il lottatore di arti marziali miste irlandese, non ha deluso le aspettative nel suo ritorno contro Donald Cerrone.

Lo ha fatto nella categoria dei pesi “welter“, sfidando Donald “Cowboy” Cerrone. In molti si aspetavano un Conor arruginito dall’anno di pausa ed invece l’irlandese ha stupito tutti, con una super vittoria per Ko dopo appena 40 secondi di sfida.

Il Re è tornato 👑

McGregor stende Cerrone in 40 secondi 🔝#UFCDAZNItaly #UFC246 pic.twitter.com/If7dTXghrT — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 19, 2020

Il ferro adesso è caldo, con McGregor che ha iniziato a chiamare i suoi avversari molli, riferendosi ad Ulster ed a Masvidal, ed il presidente della UFC, Dana White sta fiutando il grande evento.

UFC, pronto un rematch tra McGregor e Khabib?

Così dopo il ritorno in grande stile con la vittoria contro Cerrone tutti i fans del lottatore irlandese, hanno iniziato a chiedere una rivincita contro Khabib Nurmagomedov. I due si sfidarono lo scorso ottobre 2019, con una vittoria per sottomissione del lottatore daghestano.

Dopo il match non mancarono le scintille tra i due, con seguente rissa e multe e squalifiche fioccate da parte proprio di Dana White.

D’altra parte Khabib nel suo score ha 28 vittorie e 0 sconfitte, e sarebbe interessante vedere se Conor riuscirà a distruggere l’imbattibilità del Daghestano. D’altra parte sarebbe un grande biglietto da visita per il movimento, come annnuncia Dana White, che però trova difficoltà nel trovare la location.

White ha annunciato che un rematch tra i due potrebbe essere un nuovo Alì vs Frazier, ovvero “The Thrilla in Manila“, il combattimento di boxe più famoso della storia.

Per ora avanzano solamente le location di New York, Dallas o addirittura in uno stadio in Inghilterra. Vedremo se White riuscirà ad organizzare un evento di grandezza epocale, ed in grado dia ttirare anche chi non è amante delle arti marziali miste.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dello Sport, CLICCA QUI !