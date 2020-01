Nella classifica mondiale per le ore perse nel traffico, Roma spicca per essere al secondo posto

Global card scorecard di Inrix ha realizzato un’analisi sulla mobilità e la congestione urbana prendendo in campione 200 città per un totale di 38 Paesi. Per l’Italia il dato è ‘terribile’ ed a comandare è Roma che si trova addirittura al secondo posto della classifica mondiale delle ore perse nel traffico restando solo dietro Bogotà. Nella top ten figura anche Milano come città italiana con il suo settimo posto. A completare il podio c’è Dublino. Questa la spiegazione di Inrix: “La congestione delle città è un fenomeno globale indiscriminato che è drammaticamente influenzato dalla popolazione, dall’economia, dalle infrastrutture e dalla proliferazione di ride share e servizi di consegna. Implica anche costi enormi sia dal punto di vista economico che sociale. Da questo punto di vista ogni città è diversa e richiede un approccio su misura per le diverse esigenze di ogni agglomerato urbano”.

Traffico, top 20: la classifica

Per la capitale sono ben 254 le ore perse ogni anno nel traffico, mentre Milano ne ha 226. Fuori dalla top 10, per quanto riguarda le italiane, c’è Firenze al 15esimo (195 ore), Napoli altre due posizioni sotto (186 ore). La migliore la situazione si vive a Bari con 133 ore perse.

Bogotà Roma Dublino Parigi Rostov-on-Don London Milano Bordeaux Mexico City Mosca Belo Horizonte Saint Petersburg Rio de Janeiro Firenze Brussels Belfast Napoli Guadalajara Nizhny Novgorod Warsaw

Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Borrelli, ha commentato: “C’è un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone oltre allo smog, sono le ore perse nel traffico da ogni cittadino e Roma e Milano sono tra le città nel mondo con il maggior numero di ore perse per ogni cittadino nel traffico”.

LEGGI ANCHE—> Roma, partorisce in casa e uccide di botte la figlia neonata: arrestata