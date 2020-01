Sono morti almeno sette civili a causa dei bombardamenti della Russia su tre villaggi della Siria tra Aleppo e Idlib

Sono almeno sette i civili, secondo quanto riportato dall’Ansa, morti e 31 i feriti in Siria a causa di una serie di bombardamenti ad opera della Russia. I villaggi colpiti sono situati a nordovest tra la provincia di Aleppo e di Idlib e sono sotto il controllo di jihadisti e ribelli. Proprio la settima scorsa la Russia, alleata del regime di Bashar al Assad, aveva annunciato una tregua nella provincia di Idlib. Hanno quindi negato di aver mosso attacchi in quell’area della Siria.

Yuri Borenkov, capo del centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria, ieri ha parlato dei continui conflitti in Siria: “Il diffuso malcontento della popolazione nei confronti della dittatura dei terroristi provoca sempre più proteste nelle aree sotto il loro controllo. Un numero enorme di membri di gruppi armati illegali sta gradualmente abbandonando l’obbedienza ai leader del terrorismo a causa di un basso livello di sostegno materiale di queste condizioni.

I leader jihadisti cercano di innescare una nuova spirale di escalation per mobilitare i militanti nella zona di de-escalation di Idlib per opporsi alle forze governative e non perdere il controllo sui territori occupati. Allo stesso tempo, la leadership radicale ovviamente contare sul sostegno dell’Occidente, che tenterà ancora una volta di impedire alle forze governative di intraprendere azioni decisive per sradicare il nido del terrorismo a Idlib”.

A Syrian boy cries as he sits on the rubble of the house where he lived with his displaced family in the village of Kafr Taal, in Aleppo’s western countryside, after a reported pro-regime bombardment, on January 20, 2020. (Photo by Aaref WATAD / #AFP) @AFPphoto pic.twitter.com/R7KwDIlrEq

— عارف وتد / aaref watad (@aarefwatadd) January 20, 2020