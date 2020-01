Nuova polemica a Sanremo 2020: il rapper Junior Cally rischia l’esclusione dal festival. Ecco i motivi

Prosegue tra le polemiche l’avvicinamento alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio. Dopo la bufera su Amadeus, accusato di aver usato termini di discriminazione contro le donne parlando della valletta Francesca Sofia Novello, ora è scoppiato un nuovo caso di sessismo.

Il rapper Junior Cally, scelto come concorrente del Festival 2020, ha pubblicato un video clip della sua canzone “Strega“, che nel testo contiene alcune parole e immagini di presunta violenza contro le donne. Il teatro Ariston è stato quasi sempre luogo di polemiche, spesso anche di scontri politici, e anche quest’anno non fa di certo eccezione.

Sanremo 2020, polemiche su Junior Cally: il rapper rischia l’esclusione dal Festival

Ma chi è Junior Cally? Nato a Roma nel 1991, Antonio Signore (questo è il suo vero nome) ha cominciato la carriera da rapper nel 2017, pubblicando su YouTube il primo singolo ‘Magicabula‘. Ha una particolarità: indossa sempre una maschera antigas quando si esibisce. Il rapper non ha mai voluto svelare i motivi per cui non vuole mostrare il volto, ma ormai il travestimento è entrato a far parte del personaggio, che ha avuto un grande successo, arrivando a conquistare un disco di platino. Nel brano ‘Strega’ compaiono frasi come : “L’ho ammazzata e le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera“, considerate di stampo misogeno e sessista.

Tornando all’attualità, i testi e i video di Junior Cally sono stati oggetto di aspre critiche. Dapprima è arrivata la condanna da parte di Marco Brusati, direttore di un associazione di stampo religioso, sul proprio blog, in cui si parla di un “artista che de-canta un femminicidio e insulta sessualmente le donne“. La partecipazione a Sanremo è nota già da dicembre, ma negli ultimi giorni sono arrivate proteste da parte di alcuni esponenti politici, sia del Centrodestra che del Partito Democratico e addirittura del presidente della Rai Marcello Foa. Junior Cally, che dovrebbe portare sul palco dell’Ariston una canzone dal contenuto politico dal titolo “No, Grazie“, potrebbe a questo punto anche rischiare l’esclusione.