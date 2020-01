Roma, partorisce in casa e uccide di botte la neonata: arrestata la donna che ha precisamente 29 anni e che è di origini svedesi.

Orrore ad Acilia, frazione alle porte di Roma, dove una donna avrebbe partorito in casa e successivamente ucciso di botte una neonata. Il tragico episodio – secondo quanto riferito dall’edizione online de ‘Il Mattino’ – sarebbe accaduto domenica sera e la protagonista di questa vicenda choc avrebbe 29 anni e sarebbe di origini svedesi. La piccola sarebbe stata trasportata immediatamente al ‘Bambino Gesù’ di Roma, ma per lei non ci sarebbe stato nulla da fare a poche ore dal ricovero.

Domenica sera, quindi, la donna si sarebbe accanita contro la neonata e avrebbe poi provato a giustificarsi insieme alla madre all’arrivo dei primi soccorritori. La 29enne di origini svedesi sarebbe stata immediatamente fermata e ora sarebbe accusata di omicidio volontario. Una storia a dir poco tragica, che ha scosso in queste ore Acilia e tutta Roma. Seguiranno sicuramente aggiornamenti in merito a questa vicenda.

