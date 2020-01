Panchina Napoli, spunta il nome del tecnico del futuro. Sarà infatti rivoluzione in casa Napoli, e anche Gennaro Gattuso potrebbe non essere risparmiato.

Rivoluzione estiva. Al momento è questa l’unica grande certezza in casa Napoli. Appena calerà il sipario, e si spera nel modo più dignitoso possibile, Aurelio De Laurentiis avvierà un’epurazione senza precedenti e necessaria data la vergogna di quest’annata tra questioni calcistiche ed extra.

Panchina Napoli, spunta un nome per l’estate

E in questa sommossa, al momento, non è escluso nemmeno Gennaro Gattuso con un bilancio in campionato di 4 sconfitte e una sola vittoria. Si ripartirà da zero dunque, con almeno 6-7 cessioni, tra cui addii anche pesanti, e probabilmente anche un nuovo allenatore.

Molto dipenderà ovviamente anche dal modo in cui finirà il campionato, ma considerando la piega presa, tutto lascia pensare al pessimismo più totale. Così come riferisce Tmw, l’ultimissima idea è Vladimir Ptkovic. Attuale commissario tecnico della nazionale svizzera, il 56enne di Sarajevo ha già un passato in Serie A alla guida della Lazio.

Guidò i biancocelesti nel biennio 2012-14, vincendo anche una Coppa Italia al suo primo anno nella Capitale. Considerando che l’allenatore prepara l’addio dalla nazionale dopo l’Europeo di quest’estate, l’incrocio sarebbe perfetto. Ma è appena una prima idea in casa Napoli, e di certo ne seguiranno tante altre da qui alla fine…