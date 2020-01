A Novara un clochard è stato ritrovato morto sopra una panchina. Ennesimo caso in Piemonte negli ultimi giorni

Nuovo caso di vittima tra i clochard, che per ovvi motivi nella stagione invernale tendono ad aumentare. A Novara questa mattina, intorno alle 7, un uomo è stato trovato senza vita su una panchina di Via Asiago, che era diventata la sua dimora. E’ il quarto caso di persone senza tetto morte in Piemonte dall’inizio dell’inverno, purtroppo una triste realtà in tutto il nostro Paese,

Secondo i primi riscontri effettuati dal 118 l’uomo, sui cinquant’anni, sarebbe morto a causa del freddo. A notarlo è stato un passante che in prima mattinata stava andando al lavoro e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari, per per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare.

Quello di stamattina a Novara è il quarto caso di clochard morti nella stagione invernale. All’inizio di dicembre aveva perso la vita un senzatetto a Tortona, nei pressi della stazione, mentre la seconda vittima lo scorso 5 gennaio nella periferia di Torino. Poco prima di Natale ad Asti, invece, un clochard è morto carbonizzato mentre tentava di scaldarsi in un edificio rimasto abbandonato.

Una vera e propria piaga presente in Italia, con molte persone che vivono al di sotto della soglia di povertà e che adottano queste soluzioni estreme per cercare di sopravvivere.