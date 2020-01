Monica Bellucci doveva essere una delle presenze forti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 70. Invece nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa.

Monica Bellucci al Festival di Sanremo? Ci abbiamo credurto fino ad oggi. E invece è arrivata la doccia gfelata per tutti i suoi fans sotto forma di comunicato da parte del suo ufficio stampa. Nonostante Amadeus avesse annunciato la sua presenza una settiana fa, fino ad oggi mai smentita, invece l’affascinante attrice umbra ha tirato pacco.

Tutto è spiegato in poche parole. “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Quello che non dice, ma si legge tra le righe, è che le polemiche degli ultimi giorni su un certo sessismo legato al Festival non hanno di sicuro aiutato.

La Bellucci doveva fare compagnia nella seconda serata, quella del 5 febbraio, alle due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Ha dato forfait ma chi ha buona memoria roicoreda benissimo che non è nemmeno la prima volta. Quattro anni fa infatti erta stata scelta insieme a Vanessa Incontrada per affiancare Carlo Conti. Anchea allora però quasi all’ultimo la sua presenza era sfumata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2020, Claudia Gerini attacca Amadeus: “Boicottiamo il Festival”

Sanremo 2020, tutti contro Amadeus Ma Fiorello difende l’amico conduttore

Al momento fanno più notizia le defezioni in vista di Sanremo 2020 (c’è stata anche quella del rapper Salmo). E a fare il paio ci sono anche le prese di posizione di alcune donne del modnjo dello spettacolo, oltre che deputate, contro Amadeus ma anche Junior Cally che però al momento non rischia nulla.

A difendere l’amica conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 però ci pensa Fiorello. Lui al Festival sarà una presenza fissa, come Tiziano Ferro, e oggi si è masherato con una sciarpa postando un video semiserio su Instagram: “Amadeus, io, da anonimo, proporrò per te la pena di morte. Ci vuole la pena di morte per te, per quello che rappresenti. Sei l’uomo più cattivo d’Italia”. Poi ha scherzato sul fatto che l’amico ha tutti contro, delle donne alla poltica: “Ci vuole la pena di morte per te, per quello che rappresenti. Sei l’uomo più cattivo d’Italia. Da che eri un santo, sessista proprio”.

Poi però ha parlato anche seriamente: “Volevo dire una cosa alle 29 deputate che ti hanno accusato. Proprio nella politica cercate di fare un passo avanti, non state indietro. Voglio vedere un presidente della Repubblica donna e un presidente del Consiglio donna. Non vi lamentate di Sanremo, lamentatevi del vostro settore. Allora sì che avremmo fatto un passo avanti”.