Mestre, donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori: la protagonista di questa storia è ricoverata adesso in gravi condizioni.

Tragico episodio a Mestre, dove una donna ha provato a darsi fuoco proprio in queste ore. Lo riferisce ‘Il Fatto Quotidiano’, secondo cui la protagonista di questa vicenda si sarebbe versata addosso del liquido infiammabile proprio davanti al Tribunale dei minori di Mestre del comunque vicino Venezia. Alla base del gesto della donna ci sarebbe la questione legata all’affidamento della figlia Sofia e al rapporto col marito che avrebbe “violentato l’infanzia della piccola”.

Mestre, donna si dà fuoco: è grave

La donna, che adesso è ricoverata d’urgenza al ‘Centro grandi ustionati’ di Padova, sarebbe di origini marocchine. I primi ad intervenire sarebbero state le guardie giurate e accanto al corpo della donna sarebbe stato trovato un cartello in cui la donna spiega le ragioni del suo gesto. Chiusa immediatamente l’area che si trova nei pressi del Tribunale dei minori dal momento che la Polizia scientifica sarebbe al lavoro in questi minuti per effettuare i rilievi del caso.

