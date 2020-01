Leoni malnutriti in Sudan, le foto virali stanno facendo il giro del web e l’opinione pubblica è a dir poco scossa. Le immagini lasciano troppo poco spazio ad ogni commento.

Dei leoni stanno morendo di fame. E’ quello che sta avvenendo in queste ore e le cose sono a dir poco complesse. Le immagini pubblicate sui social dono diventante in breve tempo virali ed ormai la faccenda sta diventando di interesse internazionale. In Sudan, precisamente allo zoo di Khartum, sta succedendo qualcosa di grottesco e drammatico. Erano 5 i leoni presenti nella struttura, da poche ore diventati però ufficialmente quattro. Un esemplare, infatti, fa sapere uno dei rappresentanti del parco, ha smesso di vivere nelle scorse ore proprio a causa delle condizioni avverse in cui vivono. I grandi felini della struttura stanno letteralmente morendo di fame e sono ridotti a pelle ed ossa.

LEGGI ANCHE —> Mestre, donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori

Leoni malnutriti in Sudan, i felini negli zoo muoiono di fame – FOTO

"I'm going to tell God everything" 😢… Rest in peace Queen. Pubblicato da Osman Salih su Lunedì 20 gennaio 2020

E’ complesso soddisfare i bisogni primari di un leone. Il grosso mammifero, infatti, consuma ogni giorno tantissimi chilogrammi di carne ed in cattività il consumo aumenta in modo esponenziale. La noia, la rabbia e l’aggressività viene riversata sul cibo, che diventa l’unica vero interesse di moltissimi animali in gabbia, specialmente se grossi felini abituati ad ampi spazi ed alla caccia. In Sudan però le cose non sono così facili. Il Paese è nel bel mezzo di una rivoluzione che ha portato alla deposizione del leader politico ed all’ascesa di una nuova classe dirigente. Ciò ha creato ovviamente degli effetti ad ampio raggio in ogni settore. In particolare il costo del cibo è salito alle stelle e la moneta locale ha avuto un fortissimo deprezzamento sui mercato internazionali.

Ciò ovviamente ha significato per chi gestisce lo zoo dover rinunciare alla fornitura fissa di carne per i leoni. I responsabili della struttura e chi ci lavora mettono insieme qualcosa, quando possibile, ed acquistano la carne di tasca propria, ma non è lontanamente abbastanza per soddisfare l’appetito di questi bellissimi animali, che muoiono letteralmente di fame.

LEGGI ANCHE —> Spoleto e Norcia, troppi peccatori sull’altare: bando ai padrini