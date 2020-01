Le Donatella provocano: lingua di fuori, niente sotto la giacca – FOTO

View this post on Instagram

Ecco a voi il super Circuito STRONG per TONIFICARE, BRUCIATE CALORIE rimanendo anche comodamente a CASA😜 . Cose molto utili: ELASTICO( se non lo avete non importa , potete eseguire gli esercizi anche senza) ACQUA (o qualsiasi altro oggetto che avete a casa che abbia un minimo di peso😄) MUSICA A PALLA (per la giusta carica) E tanta FORZA di VOLONTÀ!!!!!❤️ . Eseguire 5 serie dell'intero circuito 30 secondi di lavoro per ogni esercizio con 10 secondi di recupero tra un esercizio e l'altro alla fine di ogni circuito potete fare 30 secondi di PAUSA e riprendere oppure per i più agguerriti NESSUNA PAUSA e arrivare belli brutti a puntino 😜💪❤️ daje tutta!!!!! . . Amo la grande famiglia @performsmc ❤️💪 #fitness #fitnessacasa #strong