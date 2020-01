Il 2020 sarà un anno riccod i novità anche nel mondo degli Smartphone. Dall’atteso iPhone 12 al Motorola Razr, scopriamo gli smartphone in uscita quest anno

Continuano ad evolversi i cellullari, e quanta strada hanno fatto dal 1995. Dai primi Sms al bluetooth, passando dalle prime linee internet alle app di messaggistica gratuita, il mondo dei telefoni cellulari è in continua evoluzione.

Anche quest anno, con l’inizio del nuovo decennio, gli smartphone faranno un nuovo passo in avanti, con l’uscita dei nuovi prodotti top di gamma. Andiamo quindi a vedere quali saranno gli smartphone più attesi in questo nuovo anno.

Iphone 12, nuovo top di gamma della Apple

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu — Ice universe (@UniverseIce) July 21, 2019

Partiamo subito dal più amato ed il più ambito dell’intero 2020, ossia il nuovo iPhone 12. Lo smartphone sarà certamente dotato della tecnologia 5G, per navigare ad alta velocità.

Inoltre per questo nuovo smartphone, la Apple ha deciso di lavorare molto sull’Intelligenza Artificiale, con una nuova serie di chip Bionic in modo di migliorarne le prestazioni. Saranno presenti linee di antenne più ampie, per garantire maggiore connessione, oltre che un nuovo sensore per il riconsocimento facciale.

Samsung Galaxy S11: migliora la fotocamera

Per il nuovo Galaxy S11, la Samsung ha deciso di lavorare molto sulla nuova fotocamera. Infatti, in un mondo dove i social sono sempre più importanti, avere un ottima fotocamera è uno dei primi passi per il successo.

Dal Web spuntano le prime immagini del nuovo dispositivo, pronto ad adottare una fotocamera da 64 Megapixel. Ma non solo, Samsung è pronta ad implementare una super batteria da ben 5000 maH. Il telefono sarà presentato a breve, in occasione del Mobile World Congress 2020.

Motorola Razr: per gli amanti del vintage e della tecnlogia

Tornano di moda i Flip-Phone? La risposta chiaramente è no, ma Motorola sta provando ad affermarsi nel mondo degli smartphone con il nuovo Motorola Razr. Il telefono riprende la versione di grandissimo successo uscita nel 2004, quando i touchscreen sembravano ancora roba da fantascienza.

Un telefono solido, con due fotocamere, una da 16MP e la frontale da 5MP ed un processore Snapdragon710. Prezzo di partenza di ben 1.500 euro, ben 500 in meno al Samsung Galaxy.

2020, dai top di gamma ai sorprendenti best buy

Con l’arrivo del 2020, troviamo anche il low cost che non ti aspetti, ossia il Google Pixel 4A. Dopo l’enorme successo del Pixel 3A, Google si rinnova con la nuova versione dello smartphone. Non ci saranno grandi cambiamenti sotto il punto di vista del processore, il cambiamento principale sarà solamente quello dell’aspetto.

Mentre invece il nuovo top di gamma arriva con il OnePlus 8 ed 8T. Inclusa la nuova tecnologia 5G, avremo uno schermo curvo, con meno cornici rispetto alla versione numero 7. Inoltre la telecamera sarà notch circolare doppia.

Spazio poi ad un altro Samsung, il Galaxy Fold 2. Samsung è pronto ad entrare nel mondo degli smartphone fliphone, proprio come Motorola. La data d’uscita è data al 18 febbraio, con Samsung che proverà il nuovo schermo, il Gorilla Glass. Anche per questo smartphone doppia fotocamera, meno performante rispetto ai suoi competitors.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

Chiudiamo poi con il Huawei Mate X, che si presenta con un display di 8 pollici ed una fotocamera con ben 4 obiettivi. Anche il nuovo modello Huawei presenterà il modulo 5G. Con il nuovo Mate X, Huawei vuole inserirsi di prepotenza nel mondo dei pieghevoli, grazie al nuovissimo sitema Android. Inoltre il ban dagli Stati Uniti, non ha fermato l’azienda cinese dallo sviluppare nuove tecnologie come questo nuovo smartphone.

