Esonero Gattuso? Ecco cosa starebbe decidendo il presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo la bomba di ieri della Gazzetta, arrivano nuovi importanti aggiornamenti dal CorSport.

Gennaro Gattuso, come raccontato da La Gazzetta dello Sport di ieri, è stato virtualmente esonerato per una notte. Un Aurelio De Laurentiis furioso, se avesse potuto, lo avrebbe infatti licenziato in tronco per richiamare con la coda tra le gambe Carlo Ancelotti, pur di salvare il salvabile.

Esonero Gattuso? Le ultimissime

Ma il tecnico emiliano è felicemente sulla panchina dell’Everton adesso, lì dove è oramai un idolo, e dunque è non c’è stato modo. Non si è consumato così l’ennesimo colpo di scena di una stagione assurda e delirante per i partenopei, e non dovrebbe succedere nemmeno prossimamente tranne nuovi, insostenibili, tracolli.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport di quest’oggi, non sono da considerare le voci di dimissioni da parte dell’allenatore calabrese o di esonero. La prima ipotesi, del resto, è stata scartata anche dallo stesso tecnico nell’immediato post partita di Napoli-Fiorentina: “Mi dicono che stia circolando la voce che io possa dimettermi. E’ un pensiero che non mi sfiora”.

Per quanto riguarda invece la possibilità di esonero, passata l’ira del momento, sembra non accarezzare più i pensieri di ADL. Del resto, senza la possibilità di poter richiamare la vecchia guida tecnica, non avrebbe senso cambiare a oltranza.

Anche perché a oggi non ci sono valide alternative pur volendo. E cercare di ripartire da profili più blasonati, oltre che impossibile dato il momento, sarebbe anche tortuoso con una rivoluzione all’orizzonte e un nuovo ciclo da organizzare con calma. Tranne ulteriori surreali collassi, quindi, si andrà avanti con Gattuso fino alla fine.