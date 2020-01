Imbarazzo a Berlino per Giuseppe Conte. Il premier italiano cerca un posto in prima fila per la foto di rito, ma trova tutto occupato e retrocede.

A Berlino nella giornata di ieri si sono incontrati i più importanti capi di stato europei, per decidere sulla situazione Libia. Una conferenza importantissima, specialmente per la trattativa sullo sblocco del petrolio.

Come sempre in queste occasioni speciali si procede alla classica foto commemorativa, e stavolta il premier italiano, Giuseppe Conte è incappato in una pesante gaffe. Infatti il numero uno italiano, è avanzato per scattare la foto, cercando un posto in prima fila, ma con Angela Merkel, Emmanuel Macron, Recep Erdogan e Boris Johnson già scheirati, il premier italiano è stato costretto a retrocedere in seconda fila.

Conte, il video incrimina il premier

Dopo il momento imbarazzante in occasione della foto di rito, Conte ha trovato modo anche per pronunciarsi sulla conferenza in capitale tedesca.

Il premier italiano ha infatti affermato: “Noi non chiediamo a nessuno degli attori di fare passi indietro ma chiediamo a tutti gli attori di fare decisi passi avanti verso questo processo di stabilizzazione e pacificazione“.

Conte ha poi continuato: “L’Europa non è arrivata tardi, noi ci siamo sempre stati” – ha poi concluso ricordando il ruolo centrale di Donald Trump e degli Stati Uniti – “Devono essere protagonisti di questo processo“.

Insomma parole forti quelle di Conte che sembra subito lasciarsi alle spalle la figuraccia fatta in occasione della foto. Il premier italiano vuole infatti un’Europa in prima fila in ambito internazionale, agendo in una direzione univoca nell’interesse di tutti.

Intanto vi lasciamo di seguito il video sulla gaffe del premier in occasione della foto di rito.

