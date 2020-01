Calciomercato Juventus, Paul Pogba ritorna? L’annuncio arriva direttamente da Paulo Dybala

La Juventus è sempre una delle squadre molto più attente in chiave calciomercato sia per il presente che per il futuro. Dopo aver acquistato Dejan Kulusevski dall’Atalanta in vista di giugno per 40 milioni, ora si cerca il centrocampista che possa far saltare il banco.Uno dei principali profili monitorati è quello di Paul Pogba del Manchester United che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021. L’agente Mino Raiola un mese fa ha fatto capire che ai Reds non porterà più nessun suo assistito e questo lascia presagire una possibile partenza anche del francese. I bianconeri studiano il ritorno, ma convincere il club di Manchester che vuole 150 milioni di euro non sarà facile.

Calciomercato Juventus, Dybala chiama Pogba

Intanto a chiamare il vecchio amico Paul Pogba è stato Paulo Dybala sul sito Otro. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo un ottimo rapporto e ricordo molto bene che quando era qui cercavamo ogni settimana un nuovo modo di esultare per i nostri gol. Per fortuna ne abbiamo segnati tanti e ogni settimana cambiavamo modo di festeggiare. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo”.

Juventus su Emerson Palmieri, la rivelazione

Luis Fernando Menez Garcia, agente di Emerson Palmieri del Chelsea, ha rivelato ai microfoni di Juvenews.eu il futuro del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni: “So che piace molto sia a Maurizio Sarri che ad Antonio Conte. Entrambe le squadre hanno mostrato interesse in passato, ma io non ho più sentito nessuno. Non ho più avuto contatti con i dirigenti bianconeri. Non li ho risentiti ultimamente”.

Il calciatore è uno di quelli che Lampard non tiene in considerazione come quelli incedibili, ma i Blues per il calciatore sicuramente non chiederanno meno di 20-25 milioni di euro. Per la Juventus molto dipenderà anche da una possibile cessione di De Sciglio che è nel mirino del PSG. L’Inter invece, dopo Young, sta già chiudendo Moses proprio dal club di Abramovich. Prima di ulteriori arrivi servirà dunque cedere uno tra Asamoah e Lazaro.