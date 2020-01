Calciomercato Inter, super rinforzo per Conte: c’è la conferma ufficiale e a breve dovrebbe arrivare l’attesa firma del giocatore.

Dopo il deludente pareggio ottenuto sul campo del Lecce nella gara della ventesima giornata di Serie A, l’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. I nerazzurri seguono diversi profili, ma il primo calciatore a sbarcare nel capoluogo meneghino dopo Young sarà Victor Moses, 29enne nigeriano con cittadinanza inglese attualmente in prestito dal Chelsea al Fenerbahçe. Si tratta di un pupillo dell’attuale allenatore dell’Inter e, dunque, la società sta affondando il colpo per accontentare immediatamente il suo tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è a un passo dall’addio: l’agente in Inghilterra

Calciomercato Inter, super rinforzo per Conte

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, lo stesso allenatore del Chelsea, Frank Lampard, avrebbe da poco confermato il ritorno di Moses a Londra e il conseguente trasferimento in un’altra squadra. L’operazione tra il club nerazzurro e i ‘Blues’ va avanti da giorni e si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ancora qualcosa ora e poi Moses diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter che, però, non vuole fermarsi qui ed è pronta a rinforzarsi ulteriormente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen a un passo: l’indizio decisivo