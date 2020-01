A Brescia sono stati scoperti molti lavoratori in nero: alcuni di essi percepivano il reddito di cittadinanza e disoccupazione

Un’operazione blitz da parte della Guardia di Finanza di Brescia ha portato alla luce un giro d’affari di lavoratori in nero nel settore della ristorazione e dell’organizzazione di eventi. Le forze dell’ordine hanno scoperto una rete di circa 250 lavoratori pagati senza regolare contratto e, da quanto emerso, alcuni di essi percepivano il reddito di cittadinanza o l’indennità di disoccupazione.

L’operazione delle Fiamme Gialle, denominata ‘Master Black‘, è stata portata avanti insieme all’Ispettorato territoriale del Lavoro, all’Inps e all’Inail del capoluogo lombardo. In mattinata saranno forniti maggiori dettagli sul caso da parte delle autorità.

Brescia, scoperti lavoratori in nero dalla Guardia di finanza: ennesimo caso di “furbetti”

Quello di Brescia non è un caso isolato, visto che in Italia in questi mesi sono stati scoperti molti “furbetti”. Sempre nella provincia bresciana lo scorso 10 gennaio i carabinieri, effettuando dei controlli in un calzaturificio, hanno trovato ben 13 lavoratori in nero e diversi macchinari non a norma di sicurezza.

Per quanto riguarda la distribuzione del famoso sussidio ideato dal Movimento 5 Stelle, dalla sua attuazione sono stati già centina i casi segnalati di persone che, pur non avendone diritto, percepivano tale somma. Dichiarazioni false all’Inps, beni nascosti e non dichiarati al fisco: la tribù dei furbetti è ben nutrita e sparsa in tutto il Paese. Dallo spacciatore che viaggiava sulla Porsche da 60mila euro al proprietario di un albergo da 800mila euro, passando per i cantanti neomelodici siciliani. Imprenditori e liberi professionisti che si dichiaravano poveri per beneficiare dell’assegno. Per queste persone la legge prevede una pena dai due ai sei anni di carcere.