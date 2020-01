Un attacco missilistico in Yemen ha causato la morte di 70 soldati pro-governativi: i dettagli della tragedia

Un attacco missilistico nello Yemen ha visto morire 70 soldati pro-governativi. Secondo quanto riferito dai media locali, i ribelli Huthi, gruppo filo-iraniano, avrebbero colpito una base di addestramento militare nella città centrale di Marib. Il presidente yemenita Abd Rabbo Mansour Hadi ha condannato l’attacco definendolo codardo e terroristico.

Yemen, altro attacco nel distretto di Al-Mlil

In un altro attacco nella caserma per reclute di Al-Mlil, nel nord-ovest di Mareb, sono morti 10 soldati e 22 sono rimasti feriti. Gli Huthi non hanno rivendicato le loro responsabilità né confermato accuse. Già nel 2019 i ribelli avevano colpito una base militare di stampo arabo saudita uccidendo 10 soldati. Nello Yemen al momento si vive la peggior crisi umanitaria con l’80% di persone bisognose di aiuto.

Huthi, ecco chi sono

Gli Huthi sono un gruppo armato prevalentemente sciita zaydita dello Yemen che nasce nell’ultimo decennio del XX secolo ma sono attivi come ribelli dal XXI secolo. Si definiscono anche ‘Partigiani di Dio’ e ‘Gioventù credente’. Il nome originale deriva dal primo comandante Ḥusayn Badr al-Dīn al-Ḥūthī, ucciso dalle forze armate yemenite nel settembre del 2004. Sono molto vicini agli Imamiti che sono in maggioranza in Iraq, Libano e Iran, e sono noti per avere posizioni giuridiche e liturgiche simili a quelle della maggioranza sunnita del mondo musulmano. Le stime parlano di un gruppo totale, tra uomini armati e non, tra i 100 mila ed i 120 mila. Gli Ḥuthi si limitano sia frequentemente alla disobbedienza civile ma non mancano atti violenti come il tentato colpo di Stato del 20 gennaio del 2015.