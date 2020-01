Problemi per chi sta utilizzando WhatsApp in questo momento, soprattutto con gli audio registrati: cosa sta succedendo?

Gli utenti di WhatsApp stanno riscontrando in questi momenti alcuni problemi seri nell’utilizzo dell’app di messaggistica istantanea. In particolare il problema si sta verificando con gli audio registrati, una delle peculiarità principali del social di messaggi di proprietà di Mark Zuckerberg. Sta accadendo in particolare con le foto e con i messaggi vocali un po’ più lunghi, che restano bloccati in invio con una rotellina che gira e poi crashano improvvisamente, senza alcun motivo valido. Nella versione web di WhatsApp compare anche un segnale col punto esclamativo che identifica l’errore: passandoci su col mouse compare la scritta “Errore nell’invio del messaggio”, senza fornire ulteriori spiegazioni. Cercheremo di capire cosa stia realmente accadendo, perché WhatsApp non manda i messaggi vocali e le foto: vi terremo aggiornati.

WhatsApp down, migliaia di Tweet in tutto il mondo sul problema messaggi vocali

In genere il modo migliore per capire se c’è davvero un problema o se siamo vittime di un’allucinazione è andare su Twitter e verificare, tramite hashtag, se siamo gli unici ad avere avvertito qualcosa o se è davvero qualcosa di diffuso. Accade con i terremoti, principalmente, ma anche con problematiche social come i down di WhatsApp. E in effetti sono in tanti in questo momento a lamentarsi del problema di invio dei messaggi vocali, che improvvisamente si bloccano e non riescono ad arrivare al destinatario.

Con tutta probabilità si tratta di un problema con il server, che respinge la mole enorme di vocali che partono ogni secondo: immaginate quanti miliardi di utenti abbia WhatsApp in giro per il mondo e immaginate quanti di questi in questo istante stiano provando ad inviare un vocale, probabilmente senza successo. Al momento la piattaforma di messaggistica non ha rilasciato alcun comunicato per spiegare l’accaduto, restiamo in attesa che la situazione si risolva in tempi brevi.

