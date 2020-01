Matteo Salvini, intervistato da un giornale israeliano, ha parlato di antisemitismo. Il leader della Lega punta il dito contro musulmani e Islam

Matteo Salvini in questi giorni è in prima linea per portare avanti la campagna elettorale in vista del voto del 26 gennaio in Emilia-Romagna, promuovendo la candidata leghista Lucia Borgonzoni. Tra un comizio in piazza e un altro il leader della Lega ha rilasciato un’intervista al giornale israeliano ‘Israel Ha-Yom’, esprimendo parole di vicinanza al popolo ebraico.

Il 46enne milanese, ex Ministro dell’Interno, ha ribadito di condividere la linea tenuta dal presidente degli Usa Donald Trump in Iran e di voler chiedere all’Unione Europea di condannare e censurare il Bds, movimento di boicottaggio di Israele. Salvini ha poi parlato anche dei suoi rapporti con i partiti di estrema destra italiana come Casapuond e Forza Nuova. E la sua volontà, se fosse eletto premier, sarebbe quella di riconoscere Gerusalemme come capitale del Paese della ‘Stella di David’, cosa che non tutta la comunità internazionale attualmente fa.

Salvini e l’antisemitismo: attacco a musulmani e Islam

L’intervista arriva pochi giorni dopo il convegno al Senato sull’antisemitismo e poco prima dell’incontro che si terrà a Gerusalemme il 22 e 23 gennaio per discutere sul pericolo antisemitismo in Europa, in concomitanza del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz. “E’ un problema che c’è e a mio avviso è dovuto all’incremento in Europa dell’estremismo e fanatismo islamico“ ha affermato Salvini.

Il leader del Carroccio prosegue con le sue considerazioni: “L’antisemitismo c’è anche in Italia, ed è dovuto soprattutto alla massiccia immigrazione proveniente da paesi di fede musulmana ed è colpa anche di alcuni organi provenienti dal mondo accademico e dei media”. Per Salvini l’odio contro il popolo ebreo non arriva solo dall’estrema destra: “Il razzismo arriva anche da sinistra, penso ad esempio a Jeremy Corbyn (laburista inglese, ndr) e ad attivisti di sinistra in Germania che negano di essere nazisti ma boicottano prodotti israeliani“. Un ultima battuta è sui suoi rapporti e presunte simpatie per partititi ritenuti antisemiti: “Non ho nessun rapporto con Casapund, Forza Nuova e Fiamma, lo dimostra il fatto che alle elezioni ci presentiamo da avversari“.