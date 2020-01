Ragazza partorisce a scuola. E’ questa l’ultima notizia che sta facendo il giro del mondo e di tutta l’Italia. Una ragazzina ha infatti dato alla luce un bambino mentre era a scuola.

Stamattina una studentessa dell’Istituto Superiore di Corso Bucci, a Campobasso, è stata male. La ragazza, di cui ovviamente non sarà rivelato il nome per questioni legate alla privacy sua e della famiglia, è andata in bagno. Proprio mentre era lì, nei locali privati, qualcosa è andato storto. Erano da poco passate le 10 e la giovane ragazza non si è sentita affatto bene. Delle contrazioni sono partite, un fortissimo dolore alla pancia gonfia, nascosta sotto tanti abiti doppi. Stava partorendo. La giovanissima donna non aveva rivelato a nessuno di essere in attesa di un bambino. Non lo sapevano le insegnanti e neanche i genitori.

Ragazza partorisce a scuola, 17enne italiana nascondeva la gravidanza

Le cose sono subito precipitate nel bagno dell’Istituto Superiore di Corso Bucci. La ragazza si è sentita male e subito dopo è accorsa una sua compagna di classe per vedere se stesse bene dato che non tornava in classe da un po’. Vedendola praticamente partorire, la giovane compagna ha avuto un attacco di panico ed ha immediatamente avvisato i professori. Le ambulanze sono accorse quanto prima e la ragazza ed il bambino sono stati portati all’ospedale più vicino, riporta Leggo, il Cardarelli. Qui i due hanno avuto tutte le attenzioni e le cure necessarie per affrontare al meglio la situazione che era a dir poco spinosa. Il bambino è nato parecchio prematuro essendo appena di 6 mesi. Non proprio l’ideale per un neonato, che sarebbe dovuto stare in stato gestionale per almeno altri due mesi. Tuttavia, al momento, le condizioni di mamma e del bebé sembrano stabili. Ora che ormai tutti sanno della situazione in corso, sia la mamma che il piccolo riceveranno tutte le cure e le attenzioni necessarie per far andare il resto della loro vita come dovrebbe.

