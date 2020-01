Premio per la miglior dieta del mondo, vince ancora una volta la mediterranea

Come ogni anno arriva dagli Stati Uniti la classifica delle migliori diete del mondo. L’U.S.News & World Report, l’autorità globale in classifica e consulenza ai consumatori, ha pubblicato oggi la sua valutazione annuale dei migliori sistemi alimentari dell’anno. Per i milioni di americani che decidono di fare più attenzione alla propria salute per il nuovo anno, la piattaforma Best Diets offre classifiche, dati e informazioni su 35 piani dietetici.

Per il terzo anno consecutivo, la dieta mediterranea rimane la dieta globale n. 1. La dieta mediterranea popolare e facile da seguire si concentra sul consumo di meno carne rossa, zucchero e grassi saturi, incorporando più prodotti, noci e cereali integrali nel regime giornaliero. La dieta ha anche preso il primo posto in altre quattro liste: le migliori diete per un’alimentazione sana, le diete più facili da seguire, le migliori diete per il diabete e le migliori diete a base vegetale. Ancora una volta, la dieta DASH, che mira a prevenire e ridurre l’ipertensione, arriva al n. 2, legandosi alla dieta flessibile, classificata al terzo posto come lo scorso anno. Esperti nutrizionisti hanno assegnato i voti più alti alla Flexitarian Diet per completezza nutrizionale e sicurezza, rilevando che si tratta di un piano alimentare pratico e salutare supportato dalla ricerca clinica.

Il premio per la miglior dieta del mondo: vince ancora la mediterranea

“Sia che tu stia cercando di perdere peso o migliorare la salute del cuore, le diete non sono adatte a tutti. Le classifiche di Best Diets del 2020 forniscono ai consumatori le informazioni e i dati necessari per prendere una decisione informata che li aiuti, insieme al contributo del loro medico o altri professionisti medici: scegli il piano più adatto a te”, ha affermato Angela Haupt, direttrice della sanità presso US News. “La copertura approfondita delle diete consente ai consumatori di restringere le opzioni e fare una scelta che rifletta il loro stile di vita, le preferenze personali e l’obiettivo generale”. D’altronde com’è risaputo, gli Usa hanno diversi problemi alimentari, con la più alta percentuale di obesi al mondo. L’informazione nutrizionale ricopre quindi un ruolo importante per cercare di prevenire i grossi problemi di salute che riguardano la popolazione americana.

Per determinare la classifica, gli Stati Uniti hanno convocato un gruppo di esperti dei migliori nutrizionisti, consulenti dietetici e medici specializzati nel diabete, nella salute del cuore e nella perdita di peso. Attraverso un’indagine approfondita, 25 “giudici” hanno segnato 35 diete in sette aree, tra cui facilità di conformità, probabilità di perdere peso significativo a breve e lungo termine ed efficacia contro le malattie cardiovascolari e il diabete.

Best Diets ranking 2020:

1. Dieta mediterranea

2. Dieta DASH

3. Dieta flessibile

