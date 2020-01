Milan Udinese è il lunch match della 20ma giornata di Serie A. Scopriamo le ultime da San Siro, le formazioni ufficiali e come vederlo in streaming e in diretta tv

Occasione importante per il Milan, che dopo il doppio successo con SPAL e Cagliari ha rilanciato con decisione le proprie ambizioni europee. Ora a San Siro arriva l’Udinese, prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, ventesima complessiva. Si torna al principio e all’esordio di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera, con la sconfitta 1-0 che diede già la prima spallata alla stabilità dell’ex allenatore per la sua nuova avventura.

Ora c’è Pioli ma soprattutto c’è un Milan più sicuro di sé, complice anche l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, presente anche nella formazione ufficiale di Milan-Udinese, che ha dato una scossa all’intero ambiente. Di fronte c’è una squadra che sta figurando molto bene in questo campionato grazie alla gestione Gotti, che ha portato una ventata di freschezza in un gruppo che si stava indirizzando verso la retrocessione. Il Milan ha bisogno di vincere per proseguire il cammino, ma l’Udinese venderà carissima la pelle.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, pronto il doppio colpo tra centrocampo ed attacco

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Ibra e Leao davanti

Come già detto sarà Zlatan Ibrahimovic il partner in attacco di Rafael Leao nel 4-4-2 che in questo periodo sta sperimentando Pioli. Bennacer e Kessie in mezzo al campo, confermato Castillejo a destra e soprattutto l’esordio di Simon Kjaer, nuovo arrivato in settimana.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-UDINESE

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Leao, Ibrahimovic. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

MILAN UDINESE STREAMING E DIRETTA TV, DOVE VEDERLA

Milan-Udinese in streaming, come tutti i match della domenica alle 12.30, sarà visibile in esclusiva soltanto su DAZN, visibile con l’applicazione da installare sulla vostra Smart TV. C’è anche la possibilità di guardarla in streaming su tablet, pc e smartphone attraverso le applicazioni DAZN dedicate. Inoltre che la piattaforma Perform è visibile anche su Sky Sport sul canale DAZN1 (Canale 209 di Sky).

CLICCA QUI per attivare il tuo abbonamento e Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Segui live e in esclusiva Milan-Udinese valido per la Serie A su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€ al mese con rinnovo automatico. Con DAZN hai 3 partite di Serie A in esclusiva per ogni giornata e tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND, oltre a Ligue 1 e Liga Spagnola e tanti altri contenuti. Abbonati subito!