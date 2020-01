Juventus-Pama 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del posticipo serale di Serie A che si è concluso proprio in questi istanti all’Allianz Stadium.



Juventus-Parma 2-1: di certo non la migliore delle uscite stagionali all’Allianz Stadium, ma tanto basta per volare a +4 sull’Inyer e cominciare a mettere la testa più avanti. Eppure il primo tempo è stato di sofferenza. Non tanto per le occasioni costruite dal Parma, praticamente nulle, ma perché la Juve si è fatta irretire dal gioco degli emiliani che l’hanno messa sulla corsa e il contatto fisico.

Nonostante uomini come Pjanic e Dybala in gradi di inventare, in realtà la squadra di Sarri ci ha messo un po’ a svegliarsi. Ed è servito un colpo di fortuna, sotto forma di deviazione da parte di Darmian dopo un tiro di Cristiano Ronaldo, per sbloccarla.

Intanto però per il portoghese è la settima partita di fila in Serie A con almeno un gol, anche se alla fine nonsi accontenterà di quello. Buon per Sarri, ché il Parma alla prima occasione utile trova il pari: lo stacco di Cornelius, che prende l’ascensore su azione d’angolo è perfetto e cambia tutto.

Ma bastano tre minuti a Dybala per mettere in mezzo di destro, roba non sua, e a Ronaldo per farsi trovare pronto alla deviazione. La partita non si sveglia ma in fondo ai bianconeri sta bene così. Nel finale però il Parma abbandona la sua tattica attendista e ci prova. Brividi, ma sono tre punti d’oro.

Juventus-Parma 2-1 : il tabellino, i voti e gli highlights

Qui di seguito tabellino, voti e highlights della sfida di Torino tra Juventus e Parma, che si è conclusa proprio in questi minuti:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 7, Alex Sandro 6 (21′ Danilo 6.5); Rabiot 6,5, Pjanic 6, Matuidi 6.5; Ramsey 6 (59′ Higuain 6); Dybala 7 (81′ D. Costa sv), Ronaldo 7.5. All. Sarro 6.5.

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 5.5, Iacoponi 6, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 6.5; Hernani 6, Scozzarella 6 (66′ Sprocati sv), Kurtic 6; Kulusevski 6 (88′ Siligardi sv), Inglese 6 (43′ Cornelius 6.5), Kucka 5.5. All.: D’Aversa 6

MARCATORI: 43′ C. Ronaldo (J), 55′ Cornelius (P), 58′ C. Ronaldo (J)

AMMONITI: Kurtic (P)

