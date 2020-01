Gli ormai ex reali Harry e Meghan hanno ricevuto l’interessamento da parte di Netflix: ecco la proposta del colosso dell’intrattenimento

Fa ancora clamore la decisione da parte del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle di distaccarsi dalla famiglia reale britannica. A partire dalla prossima primavera, infatti, i due coniugi saranno “svincolati” da Buckingham Palace e non dovranno più adempiere agli obblighi legati alla famiglia. Il secondogenito di Carlo e Diana e l’ex attrice statunitense saranno provati del titolo di altezze reali e formalmente non rappresenteranno più la corona della regina.

Harry e Meghan, inoltre, dovranno restituire i 2,4 milioni di sterline di contributi da parte del popolo britannico per la ristrutturazione della residenza di Frogmore Cottage. La clamorosa scelta, che ha fatto chiacchierare il mondo intero, non è stata presa bene dalla regina Elisabetta e dagli altri membri della ‘Royal family’.

Da ora, dunque, il duca e la duchessa di Sussex saranno liberi di fare della loro vita ciò che vogliono e di intraprende nuovi progetti lavorativi. Ma cosa faranno ora i due ex reali? Meghan ha già lavorato nel mondo del cinema e della tv e non è da escludere il coinvolgimento di suo marito. Dagli Usa, infatti, è arrivata la notizia che la piattaforma Netflix sarebbe interessata ad un rapporto di collaborazione con Harry e Meghan.

Ted Sarandos, capo dei contenuti della piattaforma streaming di produzione tv, durante un evento tenutosi a Los Angeles ha confermato alla stampa: “Chi non sarebbe interessato a loro”, confermando la volontà di assumere i due illustri coniugi nell’azienda.

