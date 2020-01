Genoa-Roma, tutto sul match della 20.a giornata di Serie A disputato allo stadio Marassi, domenica 19 gennaio

La Roma si impone sul Genoa, 1-3, nel match della 20.a giornata di Serie A. Doppio vantaggio giallorosso nel primo tempo con Cengiz Under e l’autorete di Biraschi. Pandev accorcia le distanze poi, nella ripresa, Dzeko chiude la contesa.

La Roma parte bene nel primo tempo. I giallorossi, senza l’infortunato Zaniolo, si affidano a Kluivert e Cengiz Under a supporto di Dzeko in attacco. E’ proprio l’esterno turco a portare in vantaggio i suoi al 5′ con un cross che si trasforma in un tiro beffardo per Perin, il quale può solo osservare il pallone depositarsi all’angolino alla sua destra. Il Genoa stenta ad entrare in partita e non riesce a impensierire i giallorossi che sfiorano l’immediato 0-2 con un colpo di Dzeko da distanza ravvicinata che Perin riesce a bloccare quasi fortuitamente.

Dopo la prima incursione offensiva del Genoa con Sanabria che manca la deviazione a porta quasi sguarnita, la Roma trova il raddoppio con il cross di Spinazzola (in campo dopo il mancato scambio con Politano) che Biraschi devia alle spalle di Perin. Rumoreggia il pubblico del Grifone. Ci pensa Pandev a ridestarlo allo scadere con il gol dell’1-2. Distratta dal raddoppio, la difesa giallorossa si lascia sorprendere dal lungo lancio di Schone per l’attaccante macedone che supera Lopez in pallonetto.

Potrebbe interessarti >>> Calciomercato Milan: Cengiz Under a tutti i costi, assalto rossonero

Nel secondo tempo, il Genoa entra più propositivo in campo e solo una parata miracolosa di Pau Lopez (una delle più belle della stagione) nega il pareggio a Sanabria, la cui incornata di testa era diretta all’incrocio dei pali. Contenuta la reazione del Grifone, è Dzeko a chiudere la partita. Disimpegno errato di Perin che sbaglia il rinvio e il bosniaco non gli lascia scampo con una conclusione ravvicinata. L’1-3 toglie ogni velleità al Genoa e rende il finale di pura accademia se si esclude un altro grande intervento di Lopez su Pandev al 94′. Per la Roma, una vittoria importante per consolidare il quarto posto in attesa di Atalanta-Spal di lunedì sera. Per il Genoa, la lotta alla salvezza si prospetta alquanto impegnativa

Genoa-Roma, tabellino e pagelle

In arrivo

Gli highlights di Genoa-Roma

Per vedere il video con i gol e gli highlights di Genoa-Roma – CLICCA QUI