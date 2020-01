Esonero Gattuso, arriva uno sconcertante retroscena dopo Napoli-Fiorentina. Lo racconta La Gazzetta dello Sport: ecco cosa sta succedendo in terra partenopea.

4 sconfitte, 1 vittoria e media punti di 0,6 a partita. E’ questo il bilancio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli in Serie A. Uno score da retrocessione, e proprio per questo – se avesse potuto – il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe risparmiato l’ennesimo ribaltone in panchina ieri dopo il tracollo contro la Fiorentina.

Esonero Gattuso, il retroscena della Gazzetta

Come infatti rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in questa crisi senza precedenti, il presidente partenopeo sarebbe stato pronto a richiamare Carlo Ancelotti se quest’ultimo non fosse alla guida dell’Everton.

Il presidente è infatti furioso col neo allenatore azzurro, al quale ha contestato due cose nella tempestiva telefonata post partita. In primis l’ennesima prestazione mediocre, col vecchio fattore casa ormai inesistente, poi la scelta di piazzare Sebastiano Luperto prima sull’out mancino per poi spostarlo al centro subito dopo. Nel frattempo, però, Giovanni Di Lorenzo partito al centro è stato adattato al centro ed Elseid Hysaj è stato dirottato a sinistra.

Insomma, confusione totale. Il che di certo non aiuta una squadra già allo sbando e in crisi totale. ADL avrebbe voluto un tecnico molto più fermo e ponderato in queste prime giornate, capace di lanciare in campo una squadra quanto meno degna in queste giornate.

Ma il risultato attuale dice che è stato solo un’illusione. E se Ancelotti fosse stato ancora libero, oggi lo avrebbe richiamato con la coda tra le gambe pur di salvare il salvabile. Ancelotti che nel frattempo sta salvando un’altra squadra, l’Everton appunto, ormai al centro classifica in Premier League.