Il calciomercato del Milan si infiamma: si pensa ad un affare con la Juventus. Il giocatore bianconero sempre più vicino all’addio

Non basta l’arrivo di Ibrahimovic. Il Milan vuole tornare grande e sta facendo di tutto per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, per tentare la clamorosa rimonta in classifica verso le zone che contano. Insieme all’attaccante svedese, nel mercato di gennaio, sono arrivati anche il difensore Kyaer ed il portiere Begovic, ma la dirigenza rossonera sta pensando ad un altro grande colpo a centrocampo.

Maldini e Boban, prima di comprare, devono però cercare di vendere alcuni giocatori, considerati non più così importanti per Pioli e che hanno ancora un buon mercato. I due casi più spinosi sono quelli di Piatek, che piace al Tottenham e al Siviglia, e Suso, che potrebbe finire alla Roma. Anche nella linea mediana si cerca di cedere giocatori che hanno deluso come Kessiè, mentre su Paquetà continua il forte interessamento del Paris Saint-Germain dell’ex milanista Leonardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, pronto il doppio colpo a centrocampo e in attacco

Calciomercato Milan, obiettivo Emre Can: il tedesco in uscita dalla Juventus

Nelle ultime ore il Milan sta pensando ad un grande giocatore, arrivato poco più di un anno fa in Italia, ma che finora ha trovato poca fortuna alla Juventus. Si tratta di Emre Can, ormai fuori dai progetti tecnici di Maurizio Sarri. Il centrocampista tedesco di origini turche ha estimatori in tutta Europa, soprattutto Tottenham e PSG, ma i bianconeri per il momento non si sono mai messi seriamente ad un tavolo per trattarne la cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un big ha chiesto la cessione

I rossoneri, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ vorrebbero convincere la Juve a cedere Emre Can soltanto in prestito, mentre la ‘Vecchia Signora’ preferirebbe incassare una sostanziosa plusvalenza da circa 30 milioni di euro. La volontà del giocatore è quella di lasciare Torino e la destinazione milanese sarebbe gradita. Proprio su questo il Diavolo potrebbe puntare per fare un altro colpo di mercato. Dopo un solo anno e mezzo è già vicino a chiudersi il rapporto tra l’ex Liverpool, arrivato a giugno 2018 a parametro zero, e la Juventus che, soprattutto in questa stagione, non ha saputo valorizzare un giocatore dal grande potenziale inespresso.