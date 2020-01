Calciomercato Milan, arriva un annuncio sorprendente dal club rossonero. Il tutto è avvenuto a San Siro poco fa per la gara contro l’Udinese e malgrado le ultimissime indiscrezioni.

Apoteosi Milan quest’oggi a San Siro contro l’Udinese. Vittoria in extremis per 3-2, terzo successo consecutivo e zona Europa League distante appena un punto in attesa di Brescia-Cagliari.

Calciomercato Milan, mercato in entrata chiuso adesso

Ma all’entusiasmo del campo segue in parallelo una forte frenata in chiave mercato. La società, infatti, nonostante l’exploit in questo nuovo 2020, sembra volersi fermare in tal senso. Al netto dei rumors che vorrebbero ancora un attaccante come Cenzig Under o Dani Olmo, la dirigenza ha invece annunciato che il mercato è verosimilmente chiuso.

Tranne eventuali occasioni in questo rush finale, non arriveranno ulteriori rinforzi dopo Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjear e Asmir Begovic. Non dovrebbe dunque arrivare l’eventuale centrocampista così come nemmeno uno dei due attaccanti citati.

A riferirlo nel pre partita è stato il Ds Frederic Massara. Così si è espresso il dirigente ai microfoni di DAZN: “In questo momento non sono previste ulteriori entrate. Dopo i tre acquisti fatti, non ci sono altre situazioni da sfruttare al momento. Vedremo al massimo se si presenteranno occasioni alle giuste condizioni, e in quel caso ci faremo trovare pronti, ma al momento non abbiamo in programma altri acquisti”.

Spazio, eventualmente, soltanto alle ultime cessioni. Ma tra queste, dopo il lunch match di quest’oggi, è sicuramente da depennare Ante Rebic, autore di una super doppietta ma finora vicino all’addio. Senza questa giornata da eroe, il croato sarebbe ritornato di certo in Germania. Adesso, invece, sarà un nuovo rinforzo interno di Stefano Pioli.