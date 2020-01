Un anziano di 86 anni evade dagli arresti domiciliari per una serata a luci rosse: la tragicomica storia arriva dalla Sardegna

Nemmeno la veneranda età di 86 anni e l’obbligo di dimora hanno saputo spegnere il fuoco della passione di anziano di Valledoria, in provincia di Sassari. L’uomo è stato trovato, per puro caso, dai carabinieri dell’aliquota radiomobile mentre stavano facendo un normale controllo di routine in un night club della zona.

Lo stupore delle forze dell’ordine alla vista nel locale dell’anziano, che avrebbe dovuto essere nella propria abitazione dopo una condanna agli arresti domiciliari per ricettazione, sarà sicuramente stato grande. Il fatto risale a qualche giorno fa ed è stato riportato da ‘La Nuova Sardegna‘: dopo l’arresto il giudice non ha potuto fare altro che rinnovare l’ordinanza e disporre nuovamente gli arresti domiciliari.

Sassari, anziano evade i domiciliari per una serata a luci rosse: i dettagli

Una notizia che, se pur nella gravità di un’ordinanza giudiziaria non rispettata, farà sorridere molti di quelli che la leggeranno. Se non altro per l’età del protagonista della vicenda, che all’anagrafe risulta nato nel lontano 1933. L’86enne evaso è stato trovato dai dai militari comodamente seduto nel night club in compagnia di due donne, una polacca e una dominicana, con le quali stava trascorrendo una serata all’insegna del divertimento.

Ora l’uomo, dopo la bravata a luci rosse, dovrà sostenere un nuovo processo per aver abbandonato senza autorizzazione la sua abitazione. Una passione senza età che lo ha tradito.