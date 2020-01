Usa, sparatoria a Salt Lake City: 4 morti e 1 ferito e non c’era più nulla da fare quando la polizia è arrivata sul posto.

Altro episodio di cronaca nera negli Stati Uniti, questa volta nello Utah. Nei pressi di Salt Lake City – secondo quanto riferito in questi istanti da ‘ tg24.sky.it’ – 4 persone sarebbero state uccise al termine di una sparatoria avvenuta in una casa a Grantsville. Ci sarebbe anche una quinta persona ferita e – secondo le primissime ricostruzioni – l’omicida e i 4 morti apparterrebbero tutti alla stessa famiglia. In questi istanti, la polizia locale sarebbe sul posto per i primi rilievi e avrebbe già fermato il presunto colpevole.

Sparatoria a Salt Lake City: 4 morti e 1 ferito

Intanto, è arrivato immediato il messaggio di condoglianze del governatore dello Utah, Gary Herbert, che ha espresso tutto il suo dolore attraverso Twitter per la scomparsa di queste persone. Restano da capire le cause alla base di questa vera e propria tragedia e ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore: in ogni caso, vi terremo aggiornati in tal senso.

