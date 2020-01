Batteria che dura 5 giorni: presto sarà possibile. Arriva un annuncio che sta per stravolgere il mercato degli smartphone e le nostre abitudini.

Una batteria che dura 5 giorni. Il sogno di una vita nell’ambito tecnologico. Un desiderio, tuttavia, che presto può diventare realtà. E molto probabilmente anche prima del previsto.

Ad annunciarlo è infatti la Monash University, con i suoi ricercatori che starebbero mettendo a punto una nuova batteria al litio zolfo. E questa – come si può leggere anche sullo stesso sito dell’ateneo – permetterebbe appunto questa longevità inedita per il mercato odierno degli smartphone.

Batteria che dura 5 giorni: novità in arrivo

La carica, infatti, sarebbe superiore di oltre quattro volte l’attuale efficienza. Oltre a fornire tale innovazione per i consumatori, questa novità rappresenterebbe una salvaguardia anche per l’ambiente. Rispetto all’attuale batteria agli ioni di litio, quest’innovazione avrebbe appunto un minor impatto ambientale minore.

I ricercatori di questo maxi progetto hanno anche ottenuto un primo brevetto depositato, e alcuni prototipi sono stati anche già realizzati in Germania dal Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology. La professoressa Minak Majumder, parte centrale del progetto, ne ha parlato così: “Questo sviluppo può rappresentare un importante passo avanti e stravolgere il modo in cui telefoni, automobili, computer e reti solari verranno prodotti in futuro”.

Un programma che ha ricevuto finanziamenti per oltre 2,5 milioni di dollari da governi e partner del settore, il quale però sta per rispondere con uno storico risultato che potrebbe diventare concreto già in quest’anno solare.