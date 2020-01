Sky o Dazn, si ripropone come in ogni weekend il “dilemma” per gli appassionati su dove vedere il match di Serie A della propria squadra del cuore. Di seguito vi forniremo il palinsesto completo della 20.a giornata

Serie A. Tra sabato 18 e lunedì 20 gennaio, i match della 20.a giornata, la prima del girone di ritorno. Al giro di boa del campionato, la Juventus si è laureata campione di inverno con 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter e 6 sulla Lazio che ha ancora una partita da recuperare, a febbraio, contro il Verona.

Il programma della 20.a giornata si apre proprio con la Lazio che, sabato alle 15, cerca la 11.a vittoria consecutiva contro la Sampdoria di Ranieri, allenatore che rappresenta un vero e proprio tabù per i biancocelesti. A seguire, punti importanti in palio al Mapei Stadium tra il Sassuolo vicino alla zona retrocessione e il Torino che insegue il sesto posto valido per l’Europa League, a -2 dal Cagliari. In serata, il big match tra Napoli e Fiorentina alla ricerca di punti preziosi per risalire una classifica fin qui deludente.

Serie A, le partite di domenica 19 gennaio

Domenica 19 gennaio si apre con il lunch match di San Siro tra il Milan di Ibrahimovic e l’Udinese. I rossoneri cercano la seconda vittoria consecutiva al cospetto dei bianconeri, rilanciati dall’allenatore Gotti e reduci da tre vittorie consecutive con le quali hanno staccato decisamente la zona retrocessione.

Nel pomeriggio, Inter obbligata a vincere a Lecce contro i salentini mai vittoriosi al Via del Mare. Sarà un match particolare per Conte, originario proprio di Lecce. Il programma pomeridiano prosegue con altri due match importanti per la classifica delle squadre coinvolte, Brescia-Cagliari e Bologna-Verona.

Stesso premessa per Genoa-Roma delle 18. Conclusione alle 20.45 con la Juventus che riceve il Parma allo Stadium. Nel fortino casalingo, i bianconeri dovranno rispondere ai risultati ottenuti da Inter e Lazio con i tre punti d’obbligo per mantenere la vetta anche in vista del big match della prossima settimana a Napoli.

Monday night a Bergamo con la lanciatissima Atalanta che ospita la Spal ultima in classifica. Agli estensi servirà una vera e propria impresa per uscire indenni in casa dei nerazzurri che, nelle ultime due sfide disputate nel proprio stadio, hanno rifilato 5 gol a Milan e Parma.

Serie A 20.a giornata, dove vedere i match su Sky o Dazn

Di seguito il palinsesto televisivo delle partite della 20.a giornata di Serie A. Ricordiamo che Dazn dallo scorso settembre trasmette tutti gli incontri di Serie A anche sul canale Dazn1 disponibile, per gli abbonati, al canale 209 del decoder. Per accedere a tutti i contenuti di Dazn, invece, occorre scaricare la app per smartphone e smart tv, registrarsi al servizio con le proprie credenziali di accesso e sottoscrivere il ticket di abbonamento mensile di 9.99€. Gli abbonati a Sky possono seguire l’intera programmazione della Serie A in streaming con Sky Go, disponibile con l’applicazione su pc e dispositivi mobili. Anche in questo caso è necessaria la registrazione per poter accedere al servizio.

Sabato 18 gennaio, 15.00 Lazio-Sampdoria SKY

Sabato 18 gennaio, 18.00 Sassuolo-Torino SKY

Sabato 18 gennaio, 20.45 Napoli-Fiorentina DAZN

Domenica 19 gennaio, 12.30 Milan-Udinese DAZN

Domenica 19 gennaio, 15.00 Bologna- Verona DAZN

Domenica 19 gennaio, 15.00 Brescia-Cagliari SKY

Domenica 19 gennaio, 15.00 Lecce-Inter SKY

Domenica 19 gennaio, 18.00 Genoa-Roma SKY

Domenica 19 gennaio, 20.45 Juventus-Parma SKY

Lunedì 20 gennaio, 20.45 Atalanta-SPAL SKY

