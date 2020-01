Nicolò Zaniolo risponde alle provocazioni dei tifosi della Curva Nord della Lazio

Per diverse partite i tifosi della Lazio hanno preso di mira Francesca Costa, madre di Zaniolo, cantando cori come “La mamma di Zaniolo è una p*****”.

La donna stessa ha già risposto sui social: “Anche domenica nei vostri pensieri… Magari nel 2020 riuscirete a inventare qualcosa di più originale, questo è un tantino noioso ormai… Un abbraccio a tutti, nessuno escluso!”.

LEGGI ANCHE—> Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: addio a un simbolo anni ’70

Zaniolo, i biancocelesti lo attaccano: lui risponde

Oggi invece, in occasione del match contro la Sampdoria, la Curva Nord si è scagliata contro il calciatore della Roma. Quest’ultimo domenica scorsa di è rotto il legamento crociato ed i biancocelesti dagli spalti hanno cantato:“Zaniolo salta con noi”.

La risposta del ragazzo su Instagram non si è fatta attendere ed ha contrattaccato con due storie in rapida successione: “Fate pena”, il primo messaggio: “Inferiori, sempre forza Roma”, il secondo.

Intanto la Lazio oggi ha incassato l’11esima vittoria consecutiva e si candida prepotentemente alla lotta per lo scudetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Calciomercato Napoli, ADL fa sognare i tifosi su Cavani – FOTO

Roma, serve un sostituto di Nicolò

La Roma ora sta pensando al sostituto di Nicolò Zaniolo che ha, con tutta probabilità, terminato la stagione. Dopo il fallimento della trattativa con l’Inter riguardo lo scambio Spinazzola–Politano, il ds Petrachi studia altre soluzioni. Una di queste è Suso del Milan, con i quali si riflette su un possibile inserimento di Under nella trattativa. Un nome proveniente dall’estero è quello di Tiquinho Soares del Porto. Non è finita qui, anche perché rimbalzano voci di un possibile ritorno di Iago Falque che quest’anno è stato messo ai margini del Torino. Nelle ultime ore prende quota anche il profilo di Adnan Januzaj, in forza alla Real Sociedad, che vale all’incirca 15 milioni di euro. In ultimo, ma non per importanza, si fa forza anche la candidatura di Xherdan Shaqiri del Liverpool che in Italia ha già vestito la maglia dell’Inter.