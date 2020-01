Non bastava la pizza all’ananas, dalla Svezia arriva la pizza al kiwi e gli italiani non la prendono troppo bene

Il 5 gennaio 2020, poco dopo l’avvento del nuovo anno, un giovane svedese, Stellan Johansson dà una svolta alla cucina mondiale. Se l’idea della pizza all’ananas faceva storcere il naso a molti, adesso, a causa del ragazzo svedese, la pizza al kiwi fa storcere il naso a tutti. Stellan è andato in pizzeria, ha ordinato una classica Margherita ed ha chiesto al pizzaiolo di aggiungerci sopra dei kiwi, portati proprio da lui.

Il pizzaiolo non si tira indietro alla richiesta del cliente ed il risultato è piaciuto tanto al ragazzo. A chi non è piaciuto l’esperimento, sono proprio gli italiani, che non ne possono più di vedere storpiato un piatto della tradizione.

Inventa la pizza al kiwi e viene minacciato

Se da un lato Stellan ha dichiarato che la pizza era buona, dall’altro c’è chi proprio non sopporta una cosa del genere. Proprio l’ideatore svedese ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce dagli italiani, sui social. “Sei da codice penale, è un’eresia”, “Barbaro”, “Ma come si fa?!”, questi i commenti più comuni. Qualcuno dice: “Chiamatela distesa di impasto al forno con pomodoro mozzarella kiwi e prosciutto” e, ancora, “Non chiamatela pizza… è orribile ed è un’offesa al cibo napoletano”.

Qualcun’altro invece ci va giù pesante: “Spero che schiatti il prima possibile,figlio della merda! INFAME,una paralisi ti dovrebbe prendere”. Stellan ha soltanto ideato una sua pizza che ha mangiato con tanto piacere, non ha obbligato nessuno a mangiarla: ma la sua fama accresce notevolmente.