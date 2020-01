Paura su un volo Olbia-Roma. Un aereo Air Italy è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo una criticità a bordo. Ecco cosa è successo.

Paura su un volo Olbia-Roma di Air Italy, con l’aereo costretto a un atterraggio d’emergenza. Lo riferisce l’agenzia Agi, la quale ha sentito un diretto testimone presente sul veicolo.

Paura su un volo Olbia-Roma

E’ successo tutto in poco tempo e soprattutto pochi minuti dopo il decollo, il che è stato determinante per il rientro senza ulteriori conseguenze. Durante l’avvio del viaggio, infatti, la zona passeggeri si è presto riempita di fumo per un presumibile piccolo incendio.

L’aeromobile, partito ieri sera dall’aeroporto Costa Smeralda poco prima delle 20, è stato così costretto a rientrare per l’emergenza creatasi. Il comandante dell’aereo ha prontamente avvertito i passeggeri del doveroso rientro, ma la situazione era già piuttosto chiara per il fumo e l’odore di bruciato sempre più marcante. Inevitabile e comprensibile il panico.

Ma fortunatamente è andato tutto per il meglio. E una volta tornato in pista senza grossi problemi, la squadra di soccorso già pronte per intervenire non hanno riscontrato nessun problema serio. Nessun motore in fiamme o altre dinamiche un po’ più frequenti in questi casi limite. Per precauzione, in ogni caso, l’aereo è stato ovviamente fermato per altre indagini. I passeggeri, invece, sono ripartiti per Fiumicino ma con un aereo che arrivava da Milano. Nella spiacevole situazione un bambino sarebbe rimasto intossicato.