Napoli-Fiorentina, ovvero quando non sempre cambiare l’allenatire in corsa porta risultati. Non ce ne voglia Gennaro Gattuso, che per la quinta volta è andato sotto nel punteggio. E ha anche incassato la quarta sconfitta da quando è arrivato a Napoli. Ma la mano di Iachini nella Fiorentina sui sta vedendo, la sua nel Napoli ancora no e i fischi del San Paolo lo testimoniano.

I viola appena hanno capito che potevano odsare l’hanno fatto. A metà del primo tempo è stato Chiesa, tornato ad essere un tonico giustiziere, a battere imparabilmente Ospina. Uno schiaffo che non ha svegliato Insigne e compagni nemmeno nella ripresa. C’è stato il debutto in serie A di Demme (subito ammonito). Ma soprattutto c’è stata Fiorentina che ha raddoppiato con Vlahovic con un perfetto sinistro a giro.

Da lì alla fine solo tanta confusione e mancanza di idee sino al fischio finale di Pasqua che ha aperto la nuova crisi in casa Napoli. In casa la squadra di Aurelio De Laurentiis non voincer dal 19 ottobre, anche l’Europa League al momento appare traguardo lonanissimo.

Napoli-Fiorentina: il tabellino, i voti e gli highlights

Qui seguito, tabellino, voti e highlights della sfida del San Paolo tra Napoli e Fiorentina, che si è conclusa proprio in questi minuti:

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 5.5, Manolas 5.5, Luperto 4.5, Di Lorenzo 5; Allan 5 (66’ st Demme 6), Fabian Ruiz 6, Zielinki 6 (63’ st Lozano 6); Callejon 5 (75’ st Llorente 5.5), Milik 5, Insigne 6. All: Gattuso 5.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6, Pezzella 7, Caceres 6.5; Lirola 7, Benassi 6.5, Pulgar 6.5, Castrovilli 7.5, Dalbert 6 (87’ Ceccherini sv); Chiesa 7.5 (78’ Sottil sv), Cutrone 6.5 (21’ st Vlahovic 7) All: Iachini 7.

MARCATORI: 26′ Chiesa, 74′ Vlahovic.

AMMONITI: Hysaj (N), Demme (N), Iachini (F), Dalbert (F)

