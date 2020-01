Milano, stop al fumo all’aperto entro il 2030: lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala quest’oggi in città. Il provvedimento rientra nel Regolamento Aria-Clima per la salvaguardia dell’ambiente.

“Stop al fumo all’aperto entro il 2030”. Ad annunciarlo è direttamente Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Il discorso, riguardante anche l’emergenza inquinamento, è relativo all’incontro avvenuto tra il primo cittadino e gli abitanti del quartiere Isola.

Milano, stop al fumo all’aperto: l’annuncio del sindaco

Tale provvedimento – ha spiegato la guida cittadina – è stato già inserito all’interno del Regolamento Aria-Clima di cui ci si confronterà nel prossimo consiglio comunale, il cui intento è quello della purificazione dell’ambiente. “Nei prossimi anni, che sia alla fermata dell’autobus o durante le file per i nostri servizi, non si fumerà pubblicamente”, ha riferito Sala.

Tale divieto potrebbe subentrare attraverso “un’ordinanza, dovesse essere approvato il regolamento che conterrà regole su tanti aspetti”. Sarebbe un errore – evidenzia il politico – ricondurre i problemi al solo traffico e riscaldamento, ma c’è anche tanto altro e di molto più banale e quotidiano. Così “servono degli obblighi perché ciascuno faccia la sua parte”, ha concluso Sala.

Del resto la situazione a Milano, così come nel resto d’Italia, si fa sempre più allarmante. Ieri i valori di polveri sottili sono stati ben oltre la norma fissata a 50 microgrammi per metro cubo. Le centraline di Arpa, nella giornata di giovedì 16 gennaio, hanno rilevato valori di tra gli 84 e i 103 in alcune zone della città milanese e nelle sue aree metropolitane.