Cambiano drasticamente le condizioni meteo in questo weekend L’alta pressione andrà in frantumi ed arriveranno piogge e cumuli di neve, ecco dove.

E’ tutto pronto per il cambio meteorologico sull’Italia. Il blocco atmosferico, infatti, sta andando in frantumi, e le condizioni cambieranno con l’arrivo di piogge e neve. Proprio quest’ultima è pronta a creare cumuli, che porteranno a qualche disagio, specie sulle strade italiane.

Le temperature scenderanno radicalmente e sui settori alpini, potranno arrivare addirittura sotto lo zero. La neve così cadrà per prima sulle Alpi occidentali, fin sotto i 700 metri di quota, tra Piemonte e Valle d’Aosta. Inoltre durante la mattinata odierna, non sono da escludere delle nevicate anche a Bolzano e intorno ai 5/600 metri tra alto Veneto e Trentino Alto Adige.

Andiamo quindi a vedere le condizioni meteo della giornata odierna, e quale sorprese ci riserverà questo improvviso cambio di rotta.

Meteo, sabato 18 gennaio

Così dopo queste settimane calde, con temperature ben al di sopra della media stagionale, l’inverno dovrebbe tornare a bussare alla porta dell’Italia. Come abbiamo anticipato, le temperature continueranno a scendere, anche sotto lo zero. Andiamo quindi a vedere le zone maggiormente colpite da questo cambio atmosferico.

Sulle regioni del Nord Italia, il tempo risulterà particolarmente instabile specie a NordOvest. Piogge e neve cadranno sui comparti settentrionali già dai 500-600 metri. Altrove invece resisterà un pò di sole, che riscalderà la mattinata. Le temperature sono in netto calo, con massime dai 5 agli 11 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia cENTRALE, regnerà l’instabilità. Piogge cadranno sui comparti tirrenici, mentre invece la neve cadrà sugli Appennini dai 1000 metri. Le temperature qui sono in netta diminuzione, con valori massimi tra i 7 ed i 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, le piogge inizieranno a bagnare Campania, Molise e Puglia. Nel pomeriggio però queste piogge saranno in attenuazione e porteranno ad alcune aperture. Qui le temperature sono in lieve aumento, con massime dai 11 ai 15 gradi.

